ポン・デ・リングのアレンジアイデアがスゴい！ ミスタードーナツの定番メニュー「ポン・デ・リング」を使った「みたらし団子」風アレンジがSNSで話題に。もちもち食感が売りのポン・デ・リングを串に刺して団子風に食べる方法は、想像しただけでもおいしそう！ 今回、クックパッドニュースのライターがこの「ポン・デ・みたらし団子」に挑戦。実際に作ってわかったポイントをご紹介します。 フライパンひとつで簡単