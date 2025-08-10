JR西日本グループが、「大阪・関西万博記念ICOCA」をネット通販で販売します。ついに「会場外」でも販売JR西日本とジェイアール西日本デイリーサービスネットは2025年8月7日、万博会場で販売している「2025大阪・関西万博記念ICOCA」（万博記念ICOCA）をネット通販でも販売すると発表しました。「2025大阪・関西万博記念ICOCA」（画像：JR西日本）万博記念ICOCAは、ICOCAのキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と万博のキャ