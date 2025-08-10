【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は９日、日本に対する「相互関税」の上乗せ措置を巡り、トランプ米政権が是正措置の実施に向けて最終調整を進めていると報じた。米政府高官が８日、明らかにしたとしている。日米両国による共同声明の形式をとる可能性もあるという。具体的な実施時期には言及していない。日米は７月下旬、相互関税率を１５％とし、負担軽減の特例措置を設けることで合意した。だが、米国の今月