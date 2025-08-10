HGホテルズ&リゾーツが、秋から冬にかけての旅行をお得に楽しめる「東アジア＆太平洋地域 8月セール」を開催しています。2025年8月18日（月）までの予約限定で、対象ホテルの宿泊が最大25%オフとなります。さらに、IHGワンリワーズ会員なら最大30%オフで予約が可能です。今回のセールには、まもなく新規開業する「ANAホリデイ・インリゾート軽井沢」や「ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん」も含まれており、憧れの旅