お笑いコンビ「納言」の薄幸（32）が9日深夜放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。気遣いに感動した男性芸人を明かした。「1番セクシーな男性芸人は？」とのトークテーマに幸が「（別の番組のランキングで）1位にしました」としたのは、司会を務める「かまいたち」濱家隆一。濱家は「めっちゃうれしい」と喜んだ。幸は「この番組の『芸能界家系ラーメン王決定戦』という企画で家にラーメン食べに来