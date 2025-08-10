20年ア・リーグ本塁打王の楽天・ボイトが6月10日に加入を発表されてから、2ヶ月が経過した。日本の野球には慣れてきたのだろうかーー。「これはもう皆に話しているんだけど、アメリカと比べて野球のスタイルがまるで違うんだ。野球であることに変わりはないんだけど、試合前の練習は、僕がアメリカで慣れ親しんで来たものよりもずっと大変なんだ。まずボールが違うことに気づいたよ。投げた時のスピンのかかり方が違う」。