アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の天彩（あまいろ）レイが、新曲「ガラスのダイス」への想いやライブでの見どころについて、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。言葉よりも、目線と仕草で届けたい。その“声なき問いかけ”に込めた思いとは。（「推し面」取材班）「絶対に笑ってはいけない」人気バラエティ番組ではない。これは新曲に掲げられたテーマだ。洒落たメガネの奥