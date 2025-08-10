甲子園で高校野球の熱戦が繰り広げられている中、異色の学校が話題となっている。18年に開校し、創部8年目で甲子園に初出場する未来富山（富山代表）だ。全校生徒24人中23人がアスリートコースで学ぶ野球部員愛媛県松山市に本校を置く未来高校の分校で、全校生徒24人のうち、23人がアスリートコースで学ぶ野球部員となっている。生徒たちは午前中にプリント学習で勉強し、午後は野球の練習という日々を送る。富山県出身は１人のみ