◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3DeNA（9日、横浜スタジアム）6回、泉口友汰選手の同点ソロホームランで追いついた巨人は、なおも、1アウト1、2塁のチャンスを作ります。ここで代打にコールされたのが坂本勇人選手。DeNAのケイ投手が放ったインコース高めのボールをレフト線にはじき返し、一時勝ち越しを決めました。「たまには打ちます」と笑った坂本選手。通算469本目の2塁打は立浪和義さんの記録にあと18本と迫る一打でした。「ま