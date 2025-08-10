¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢»É½«¤È¥¹¥«¥é¥Ã¥×¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö1µé¼×¸÷À²±«·óÍÑ»É½«ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¡¿¥¢¥ê¥¨¥ë¡×1µé¼×¸÷À²±«·óÍÑ»É½«ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»± © Disney ²Á³Ê¡§³Æ6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»±¹üÄ¹¤µ¡§Ìó53cmÁ´Ä¹¡§Ìó25cm¡Ê¿­Ä¹