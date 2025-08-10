◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2025年8月9日ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、これで8月の全ての試合で安打をマーク。連続試合安打を8に伸ばした。第1打席は空振り三振に倒れ、第2打席は0―0の3回2死一塁の場面。右腕バシットの初球の甘く入ったカットボールを捉えると、打球速度112マイル（約