サウジアラビアのジッダで行われているFIBAバスケットボールアジアカップ。日本代表はシリア戦を白星、イラン戦を黒星で2戦を終えました。10日に迫るはグループステージ最終戦となるグアム戦です。日本テレビのアスリート解説である田臥勇太さんに、グアム戦の展望を聞きました。――次のグアム戦が10日に迫っています。グアムチームの特徴、注意すべき選手は？全体的にフィジカルの強いチーム。チャンスがあれば、思いっきりアグ