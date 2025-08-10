韓国放送局・Mnetのサバイバルオーディション番組「BOYS II PLANET」第2回が7月25日に放送され、10代男女と20代女性の視聴者層において、地上波を含む同時間帯での視聴率1位を記録した。動画配信サービスのTVINGでも、同時間帯のライブチャンネル中、リアルタイム視聴占有率が約77％を記録、Mnet PlusやYouTubeなどのプラットフォームにおいても注目を浴びている。 【写真】10代､20代に圧倒的人気の「BOYS II