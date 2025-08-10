食楽web 太陽の光をたっぷり浴びた栄養満点の夏が旬の食材たち。おいしく食べるには、アウトドア料理が一番！ そこで、数多くのアウトドア料理本を手がける小雀陣二さんに、最新著『アウトドア料理大全』の中から、焚き火と炭火を使った絶品のアウトドア飯を教えてもらいました！ ●著者プロフィール 小雀陣二（こすずめ じゅんじ） 1993年からアウトドア業界に身を置き、得意な料理を生かして手軽で簡単なアウト