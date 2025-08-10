フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「トーク日本シリーズ」。野球界の名ＯＢたちをゲストに当時のエピソードを深掘りした。球界屈指の制球力と代名詞の８０キロ台スローカーブで通算１７６勝をあげた星野伸之氏が登場。現役時代、カーブがすっぽ抜けた際に捕手が素手で捕球するシーンが流されると浜田も大爆笑。ＶＴＲを見た令和の野球キッズたちから「