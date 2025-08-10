去就が注目されていたウルグアイ代表ストライカーは欧州の舞台を離れるようだ。10日、アル・ヒラルはリヴァプールから26歳のウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスを獲得したことを正式に発表した。2022年7月にベンフィカから8500万ポンドの移籍金でリヴァプールに加入したヌニェス。大きな期待と共に加入したヌニェスだが、決定機を逃す回数も多く、ここまではリヴァプールでの定位置確保に苦しむことに。昨季もプレミアリーグで