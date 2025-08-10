国民民主党の玉木代表は10日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演し、7月の参院選で大敗した石破政権について、「誰一人まだ責任を取っておらず、民意を軽視しているのではないか」と苦言を呈した。番組で玉木氏は石破政権について、「去年の衆院選、都議選、参院選と、ある意味3連続で負けている」とした上で、「執行部も含めて、誰一人まだ責任を取っていないというのは、そもそも組織としてどうなのかと国民も疑問に思う。