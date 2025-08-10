バルセロナに所属するスペイン人DFイニゴ・マルティネスが、アル・ナスル（サウジアラビア）に加入することが決定した。9日、両クラブが発表している。なお、アル・ナスルはフリー移籍で加入したI・マルティネスと2026年6月30日までとなる1年契約を締結したことを明らかにしている。現在34歳のI・マルティネスはレアル・ソシエダの下部組織出身で、2011年8月にトップチームデビューを果たした。2018年1月にはアスレティック