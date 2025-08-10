国営ひたち海浜公園を舞台にした＜LuckyFes’25＞Day1もいよいよ佳境、午後の日差しの下で潮風とミストの交じるGARDEN STAGEへと現れたのは、つばきファクトリーだった。＜LuckyFes＞には23年以来2回目の出演となる。同日のHILLS STAGEオープニングアクトにOGメンバーの岸本ゆめのがソロ名義で出演していたこともあり、それぞれが一歩進んだ姿を見せることになったのがこのステージだ。◆ライブ写真サウンドチェック時に流れた「My