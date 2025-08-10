秋の訪れとともに、ハロウィンの気分も高まる季節。横浜・ホテルニューグランドでは、2025年9月1日～10月31日の期間限定で「ハロウィンアフタヌーンティー」が登場します。魔女やミイラをモチーフにした遊び心あふれるスイーツや、秋の味覚を贅沢に使用したセイボリーが揃い、見た目も味わいも大満足。ヨーロッパ調の上質な空間で楽しむティータイムは、まさに非日常♡