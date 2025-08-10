【バレーボール新時代を感じさせる一戦】8月8日、品川。壇上では司会者が、ひとりずつ選手の名前を呼んでいた。前列のカメラマンが一斉にレンズを向けた。ひとり目に呼ばれた郄橋藍はユニフォーム姿で、束の間、はにかむような表情で入ってきた。しかし壇上に陣取ると、凛と背筋を伸ばして立つ。小さな顔と188?の長身は眩しいフラッシュを浴び、会場に華やかな空気を醸しだした。ホテルの会場では、「Qoo10 presents ワ