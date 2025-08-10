今年の＜LuckyFes＞初日もいよいよ佳境に突入。これまでも野外音楽フェスへの出演経験を持つ日向坂46が、ついに＜LuckyFes＞に登場する。この春に初期メンバーの一期生が全員卒業し、入れ替わるように新メンバーの五期生が加入。新体制として歩み始めたばかりの日向坂46は、RAINBOW STAGEでどんなステージを見せてくれるのだろう。◆ライブ写真陽が落ち始め少し涼しくなり始めた中、ライブ開始を告げる「Overture」が鳴り響くと、