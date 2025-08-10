長崎県内各地の小中高校ではこの日、原爆犠牲者を追悼する平和集会が開かれた。諫早市の多良見体育センターでは、近くの喜々津中の生徒たちが平和集会を開催。サッカーJ2、V・ファーレン長崎の応援曲「V−ROAD」を歌う「FUNKIST（ファンキスト）」のボーカル染谷西郷さんを迎え、平和について語り合った。染谷さんは南アフリカ人の母と日本人の父の間に生まれた。集会では南アフリカで続いてきた白人による人種隔離政策アパル