¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Ï10Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤òÁá´ü¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤­¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ò½ä¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¡¢ÂÎÀ©¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÌîÅÞ¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Á°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤Î³ÎÇ§¼êÂ³¤­¤È»²±¡ÁªÁí³ç¤Ï¡ÖÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£³ÎÇ§¼êÂ³¤­¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿8Æü¤ÎÎ¾±¡