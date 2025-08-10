ザルツブルクのFW北野颯太が9日、オーストリアリーグ第2節のグラーツァー戦(○5-0)に先発出場したが、前半25分で負傷交代を余儀なくされた。北野は前半23分、自陣ペナルティエリア手前でルーズボールに反応。ボールに触れようとしたところ、相手MFサディク・フォファナの伸ばした足裏が北野の右足首付近に強く入ってしまった。主審は当初フォファナにイエローカードを提示したが、VARの介入を経てレッドカードに変更した。た