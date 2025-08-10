ゲンク(ベルギー)は9日、スタッド・ランス(フランス2部)からFW伊東純也が加入することを発表した。背番号は10番となる。伊東は2018-19シーズンから22-23シーズンの開幕直後までゲンクでプレーし、22年7月にスタッド・ランスへ移籍した。前回所属時はリーグとカップ戦の優勝をそれぞれ1回ずつ経験し、21-22シーズンはリーグ最多アシストと年間ベストゴールに輝いていた。スタッド・ランスでも主軸として活躍していたが、昨季