女優柏木由紀子（77）が、9日放送の同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。今年で40年を迎える日航機墜落事故への思いを語った。夫で歌手の坂本九さんは、1985年8月12日に発生した同事故により犠牲となった。これまであまりメディアで事故に触れてこなかった理由について「本当はあまり話したくはないけれど、40年という月日がたって、あんな大きな事故というか、忘れられたくないというのはありますね」