ブレーブス―マーリンズのダブルヘッダー第1試合前に記念写真に納まるジェン・パウォルさん（左から3人目）＝9日、アトランタ（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグの公式戦で史上初の女性審判員が9日、誕生した。48歳のジェン・パウォルさんがアトランタで行われたブレーブス―マーリンズのダブルヘッダー第1試合で一塁塁審としてデビューを果たした。試合後に記者会見に臨んだパウォルさんは「本当に夢を実現で