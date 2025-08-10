お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士が９日深夜放送の「ゴッドタン」（テレビ東京系）に出演した。この日は人気企画「気付いちゃった発表会」を放送し、酒井は「ＤＭを送ってくる女の子デートしてみるとほぼ１００％吉本後」と報告した。結婚前はＤＭを送ってきた女性とデートとしていたという酒井は「ほぼ１００％吉本さんとつながりがある。（吉本芸人の名前を挙げ）『〇〇と仲良いよ〜』『〇〇とこの前エッチしたよ〜』と