◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は３球三振に倒れた。相手先発は右腕バジットは、すでに１１勝（５敗）を挙げ、防御率４・１２。大谷にとっては、自身７番目に対戦が多い相手で、通算２６打数６安打、２本塁打３