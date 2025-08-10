ビニールテープを切るときに、はさみやカッターが見つからなくて困ったことはありませんか。はさみやカッターが手元になくても、ビニールテープを簡単に切るための工夫について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。自衛隊は「ビニールテープってとっても切りづらいし近くにハサミなどないことってあるよねー。ひと手間加えればハサミいらず！」とインスタグラムに投稿