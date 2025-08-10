タレント・歌手の玉城ちはる（45）が10日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「浅井企画」を退所することを発表した。玉城は「ご報告」と題し、「この度、私、玉城ちはるは、浅井企画を8月10日をもちまして退所させていただくこととなりました」と報告。「これまで浅井企画に所属し、多くの方々に支えられ、様々な経験を積ませていただいたことに心より感謝申し上げます。皆様のご指導、ご支援があったからこそ、今日の