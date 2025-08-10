µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ28Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò¼·Èø»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÀÐÀî¸©¡¦¼·Èø»Ô¤ËÈ¯É½ 10Æü10:28»þÅÀÇ½ÅÐ¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢10ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢10ÆüÃë²á¤®¤«¤é10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹âÄ¬¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¼·Èø»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ30mm¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö10ÆüÍ¼Êý¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û10ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù