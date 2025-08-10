4年半繁殖犬として過ごしてきたわんちゃんが、現在の飼い主さんと出会い、幸せそうに過ごす姿が39万再生を超えて感動を届けています。Instagramアカウント『ベニママ』に投稿されたその光景には、「優しいパパさんママさんに出逢えたことにバンザイ！」「これから幸せが沢山待ってますね」と、たくさんのコメントが寄せられることに。辛い過去を乗り越えて幸せを謳歌するわんちゃんの姿が、たくさんの人に温かい気持ちを届けていま