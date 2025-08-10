北森鴻「屋上物語」（創元推理文庫）うれしい復刊だ。１５年前に４８歳で急死した北森鴻（こう）の「屋上物語」が創元推理文庫で出た。デパートの屋上を舞台に、うどんスタンドを切り盛りする「さくら婆ァ」が謎解きをする全８編のミステリー。短編の名手と言われた北森だけあって、一編一編の切れ味はもちろんだが、屋上に織りなす人間模様はやがて一つのほろ苦い物語につながっていく。連作短編集のお手本のような作品だ。北