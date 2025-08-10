µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ23Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¡¢±ÀÆî»Ô¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¡¢ÈÓÆîÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÅçº¬¸©¡¦¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¡¢±ÀÆî»Ô¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¡¢ÈÓÆîÄ®¤ËÈ¯É½ 10Æü10:23»þÅÀÅìÉô¡¢À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìÉô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¾¾¹¾