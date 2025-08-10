『ブレードランナー』シリーズ初のドラマ版「ブレードランナー 2099（原題）」が、2026年以降の配信となることがわかった。製作総指揮のデヴィッド・W・ザッカーが明かした。 本作は映画版『ブレードランナー』シリーズの正統な続編として製作されるもので、第2作『ブレードランナー 2049』（2017）の50年後にあたる2099年を舞台とした物語を全10話構成で描く