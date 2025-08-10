野球評論家の張本勲氏が１０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演。メジャー１０００安打をマークしたドジャース・大谷翔平投手（３１）に“もの申した”。番組では大谷が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手、指名打者」で先発出場し、投げては４回２安打１失点、８奪三振と好投。打っても１０戦＆４８打席ぶりとなる３９号逆転２ランを放