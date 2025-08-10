「年をとっても、これまでどおり節約をすれば、どうにか暮らしていけるだろう」と楽観的に考えていても、いざ老後が目前に迫ると、急に現実が襲いかかり不安になるものです。今回は、老後不安の焦燥感から甘い話にすがってしまった男性の事例を通して、一発逆転に賭けるリスクについてご紹介します。兄のひと言に怒りも「老後、本当に大丈夫か？」押し寄せる不安池田義男さん（仮名・59歳）は、非正規社員として倉庫で働き、年収は