「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商（雨天中止）日大山形」（１０日、甲子園球場）大会第６日に予定されていた４試合は、雨天のため前日に中止が決まった。試合は１１日に順延して行われる。甲子園入りから約１０日。県岐阜商ナインは、はやる気持ちを抑えきれないように甲子園の室内練習場でバットを振った。藤井潤作監督（５３）は「今日、バッティングを見ても良く振れている。早くやりたいのが本音だと思う」と心境