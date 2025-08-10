プロゴルファーの有村智恵が自身のInstagramを更新し、岩井明愛・岩井千怜の「岩井ツインズ」と双子の息子たちとの4ショットを公開しました。 「念願の…」有村智恵が岩井姉妹にエール 有村プロは「念願のダブルtwins」「写真撮ってくれてありがとう💕」とコメントして、子どもたちとの写真を披露。さらに2022年シーズンの「大王製紙エリエールレディス」での思い出を振り返りました。