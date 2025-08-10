多国籍ボーイズグループAHOF（アホプ）が、ミニアルバム発売記念の東京イベントを満員で終えた。日本、韓国、オーストラリア、中国、台湾、フィリピン出身の9人組で、8日から2日間「AHOF 1st Mini Album『WHO WE ARE』RELEASE EVENT IN JAPAN」を開いた。すでに1〜2日に大阪公演を終え、今回の東京公演はその延長線上のもの。ミニアルバムのタイトル曲「Rendezvous」や「MAMMA MIA」など、ライブパフォーマンスを披露した。10日に