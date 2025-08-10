突然ですが、すっぴん＆パジャマでコンビニに行けますか？この疑問に、ママスタコミュニティのママたちが反応しました。行ける派と絶対無理派、それぞれのこだわりや事情があるようです。なかには、すっぴんOKだけどパジャマNG、逆にパジャマでも行けるけどマスクは必須……など、ルールも価値観も人それぞれのよう。今回はママたちの声をもとにその境界線を探ります。「すっぴんもパジャマもOK！」派の本音意外と多かったのが、