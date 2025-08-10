東洋大学を除籍されたのに卒業したと言っていた静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）。「卒業証書を検察に提出する」「市長を辞職する」といった約束を次々と破り、もはや最初から守るつもりもなかったのではとの疑いの声も上がる中、今度は「続投の理由」に挙げた内容まで、市職員に迫られて訂正することとなった。そもそもこれは“でっちあげ”だった疑いもあるが、集英社オンラインはそれを裏付ける証言を入手した。 〈画像〉「