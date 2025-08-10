守備練習するドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は9日、右肩のけがで負傷者リスト（IL）に入っている佐々木朗希が、14日（日本時間15日）に傘下マイナーの3Aで初のリハビリ登板に臨むことを明らかにした。3回を投げる見込み。監督は「そこから上積みしていく。（復帰までに）先発としては5回、75球を投げる必要があるだろう。自信を取り戻してほしい」と語っ