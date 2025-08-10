原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護にあたった若き看護学生の少女たちの “青春”を描く映画『長崎―閃光の影で―』が公開中です。太平洋戦争末期の1945年、日本赤十字社の看護学校に通う17歳のスミ、アツ子、ミサヲは、空襲による休校のため長崎へ帰郷し、家族や友人との平穏な時間を過ごしていた。しかし、８月９日１１時２分、長崎市上空で原子爆弾がさく裂し、彼女たちの日常は一変。街は廃墟と化し、彼女たちは未熟なが