8月10日（日）の『EIGHT-JAM』では、進化し続ける「アニソン」を約1年ぶりに特集する。J-POPが2025年に世界的ブームになる――今年1月、グラミー賞を運営する団体ザ・レコーディング・アカデミーが発表した記事が、世界で話題になった。その要因のひとつとして、アメリカの専門家は「J-POPがアニメにのって世界中に拡散されている」ことを指摘。実際、近年はYOASOBIの『アイドル』やCreepy Nutsの『Bling-Bang-Bang-Born』など、国