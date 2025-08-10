TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、9日放送の同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。夏休みの自由研究にまつわる思い出を語った。大阪・関西万博で、世界の子どもたちによる発明品を展示、表彰する「世界青少年発明工夫展2025」の話題を取り上げた。スタジオで夏休みの自由研究の話になると、三谷幸喜氏は自身の小学生時代について「歴史が好きだったから、日本人の髪形の歴史みたいなのを展示しました