¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸áÁ°¡¢Ãæ¹ñÆ»¡¦¾å¤ê¤Î¿¿ÄíPAÉÕ¶á¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÃæ¹ñÆ»¡¦¾å¤ê¿¿ÄíPAÉÕ¶á¤Ç»ö¸Î¡Ú¸½¾ì¤Î²èÁü¤¢¤ê¡Û ¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿RSKÊóÆ»Éô¤Îµ­¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ë²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤È½Å¤Ê¤ê¡¢º£¸å½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£