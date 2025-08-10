［J１第25節］川崎 ２−５ 福岡／８月９日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎と福岡の一戦は、前半のうちに川崎にふたりの退場者が出るなど珍しいゲーム展開となり、９人対11人で進んだ試合は73分のVARの介入によるPK判定もあって福岡が２−５で勝利した。川崎にとっては悔しい結果となった一戦で、デビューを果たしたのが、夏の新戦力として加入したクロアチア代表経験もある28歳のCBフィリップ・ウレモヴィッチ（←